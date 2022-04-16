حسن يوسف يحكى موقف محرجا جمعه بالفنانة سعاد حسنى

قال الفنان حسن يوسف ، إنه كان ذاهبا إلي انجلترا مع ابنه، وعندما دخل إلي الفندق وجد سيدة تقول له " ازيك يا حسن أنت مش عارفني قلتلها هو في معرفة قديمة قالتلي أنا سعاد حسني "، معلقا :"أنا وقفت مكاني وقلتلها أن السبب الصيام والسفر".

وأوضح حسن يوسف خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس فى رمضان " عبر فضائية " إم بي سي مصر " ، أن زوجة صاحب الفندق تعرفت على سعاد حسني في إحدى المرات وعرضت عليها أن تكون ضيفتها وتقيم في جناح في الفندق لذلك اعتقدت أنها ستعود للفندق ولكنها لم تعد

وتابع قائلا:"قلت لها استني نفطر سوا طلعت الغرفة ونزلت ملقتهاش، هي نزيلة في الفندق واعتقدت اني اكيد هقابلها تاني"



وأضاف الفنان حسن يوسف أن الراحلة سعاد حسنى سعاد حسنى " محسبتهاش صح وهي قيمة وموهبة كبيرة بتعمل اداء مفيش ممثلة في مصر تأدي زيها ولكن جيه وقت وقفت ضد عمرها ومقدرتش تتحمل الموقف أنها تكون الأم أو الأخت.