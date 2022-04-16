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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أروي جودة: العرض فى رمضان أشبة بالمباراة.. وشخصيتي بـ بابلو لا تشبهني

أروي جودة
أروي جودة

أكدت الفنانة أروي جودة أنه لايوجد صفات مشتركة بين شخصيتها فى مسلسل "بابلو"، وشخصيتها الحقيقة . 

وتابعت أروي جودة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: شخصية ندي التى العبها ضمن أحداث مسلسل بابلو عنيدة للغاية، ولا يمكن لشخص السيطرة عليها، إما انا على المستوي الشخصي فقوم بعمل توازن بين كل الأمور .

وأضافت أروي جودة : عرض أعمالي خلال شهر رمضان الكريم له طعم خاص، فنسب المشاهدة تكون عالية، بالإضافة الى ان أهتمام الجمهور يكون منصب على المسلسلات الدرامية ممها يؤدى الى فتح نقاش حول تلك الاعمال، فالأمر اشبة بالمباراه كما يطلقون عليها .

وتضيف أروي جودة: لا يمكن ان تتغاضي عن ان الجمهور أصبح يهتم بمشاهدة الاعمال الدرامية خارج الماراثون الرمضاني ، فالواقع الذى نعيشه يوكد ذلك ، بالإضافة الى ان المنصات الالكترونية جعلت الامر متاح بالنسبة للمشاهد الذى أصبح لديه حرية الاختيار فى نوعية الدراما التى يريد متابعتها فى الوقت المناسب له . 

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وتتابع أروي جودة : المنصات الالكترونية فتحت الابواب الى العاملين فى الوسط الفني سواء ممثلين أو مخرجين أو مؤلفين ، ومنحتهم فرصة لعرض الاعمال وخلق فرص عمل .

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان  حسن الرداد  و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي ، محمد العمروسي ، حسني شتا  ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

 

أروى جودة الفنان حسن الرداد الفنانة اروى جودة بابلو art entertainment

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