أخبار الرياضة.. الأهلي يلتقي الرجاء وإنتر يتصدر الدوري الإيطالي ورونالدو يشتري نادي برازيلي

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وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة السلة والجهاز الفني والطبي والإداري وذلك بعد الفوز الكبير على فريق بيترو دي لواندا بطل أنجولا بنتيجة 85-72 والتأهل الى الأدوار النهائية ببطولة أفريقيا للأندية BAL والتي تقام تحت رعاية NBA.

حافظ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على صدارة ترتيب جدول الدورى الممتاز بعد انتهاء مباريات أمس الجمعة في إطار منافسات الجولة الـ 14 برصيد 32 نقطة.

تأهل البطل المصري محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي، ببطولة مانشستر للاسكواش.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي we السلام.

انتهت أحداث مباراة غزل المحلة ومنافسه الجونة بفوز ارجنتين مصر بثنائية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري.

فاز فريق ميلان على ضيفه جنوى بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإيطالي.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تدريباته غدا السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

فاز فريق السد القطري على الوحدات الأردني بخمسة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال آسيا.

ارتقى فريق إنتر لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه على سبيزيا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

حقق الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم فريق انتر ميلان رقما مميزا لفريقه أمام منافسه سبيزيا في المباراة المقامة على ملعب البرتو بيكو ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإيطالي .

قام النجم البرازيلي رونالدو الظاهرة بشراء 90 % من أسهم نادي كروزيرو البرازيلي .