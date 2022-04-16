أخبار الرياضة.. الأهلي يلتقي الرجاء وإنتر يتصدر الدوري الإيطالي ورونالدو يشتري نادي برازيلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية.
مرتضى منصور يهنئ سلة الزمالك بعد الفوز علي بطل أنجولا
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة السلة والجهاز الفني والطبي والإداري وذلك بعد الفوز الكبير على فريق بيترو دي لواندا بطل أنجولا بنتيجة 85-72 والتأهل الى الأدوار النهائية ببطولة أفريقيا للأندية BAL والتي تقام تحت رعاية NBA.
الزمالك يتصدر والأهلي وصيفا.. ترتيب جدول الدوري بعد مباراتي الجولة الـ 14
حافظ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على صدارة ترتيب جدول الدورى الممتاز بعد انتهاء مباريات أمس الجمعة في إطار منافسات الجولة الـ 14 برصيد 32 نقطة.
محمد الشوربجي يتأهل إلى نصف نهائي مانشستر لـ الإسكواش
تأهل البطل المصري محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي، ببطولة مانشستر للاسكواش.
الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الرجاء المغربي
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي we السلام.
غزل المحلة يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الجونة ويفوز 2-1 في الدوري
انتهت أحداث مباراة غزل المحلة ومنافسه الجونة بفوز ارجنتين مصر بثنائية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري.
ميلان يفوز على جنوى 2-0 في الدوري الإيطالي
فاز فريق ميلان على ضيفه جنوى بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإيطالي.
الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للاتحاد في الدوري
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تدريباته غدا السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.
السد يكتسح الوحدات.. والشارقة يتعادل مع الريان في دوري أبطال آسيا
فاز فريق السد القطري على الوحدات الأردني بخمسة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال آسيا.
إنتر يعتلي صدارة الدوري الإيطالي بثلاثية في شباك سبيزيا
ارتقى فريق إنتر لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه على سبيزيا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.
بروزوفيتش يحقق رقما مميزا لـ إنتر ميلان أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي
حقق الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم فريق انتر ميلان رقما مميزا لفريقه أمام منافسه سبيزيا في المباراة المقامة على ملعب البرتو بيكو ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإيطالي .
الظاهرة رونالدو يشتري نادي كروزيرو البرازيلي
قام النجم البرازيلي رونالدو الظاهرة بشراء 90 % من أسهم نادي كروزيرو البرازيلي .