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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتصدر والأهلي وصيفا.. ترتيب جدول الدوري بعد مباراتي الجولة الـ 14

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

حافظ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على صدارة ترتيب جدول الدورى الممتاز بعد انتهاء مباريات أمس الجمعة في إطار منافسات الجولة الـ 14 برصيد 32 نقطة.
 

فيما حل النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 31 نقطة بينما جاء فريق بيراميدز ثالثا برصيد 29 نقطة وسموحة رابعا برصيد 23 نقطة.

 

وأقيمت مساء أمس الجمعة مباراتان وجاءت نتائجها على النحو التالي:
 

فيوتشر vs سيراميكا كليوباترا

 

فاز فريق فيوتشر على نظيره سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الجمعة على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

افتتح التسجيل لـ فيوتشر محمد رضا "بوبو" في الدقيقة 11 ، قبل أن يضيف أحمد عاطف الهدف الثانى في الدقيقة 33 ،ثم اختتم أهداف فيوتشر أيمن الصفاقسى في الدقيقة 80.

 

بهذه النتيجة وصل فيوتشر إلى النقطة 22 جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 7 أهداف.

 

بينما تراجع سيراميكا كليوباترا إلى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.

 

وألغى الحكم طارق مجدى هدف لـ سيراميكا كليوباترا سجله وينفول كوبينا في الدقيقة 8 من عمر المباراة بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" بداعى التسلل كما أٌلغى هدفا لـ فيوتشر سجله أحمد عاطف في الدقيقة 67 لذات السبب.

 

وتعرض محمد توني لاعب سيراميكا كليوباترا للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 52 ليضطر هيثم شعبان المدير الفني للدفع باللاعب مصعب البطاط بدلا من علاء عطا لمحاولة السيطرة على وسط الملعب ومنع الهجمات على فريقه.
 

غزل المحلة vs الجونة

 

خطف فريق غزل المحلة فوزا مثيرا من الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
 

تقدم فريق غزل المحلة من ضربة جزاء عن طريق معاذ الحناوي في الدقيقة 82، لكن بنفس السيناريو تحصل الجونة على ضربة جزاء، تصدى لها البديل خالد قمر مسجلا هدف التعادل للجونة في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، وانتظر المحلة حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليسجل طارق سامى مدافع الجونة بالخطأ في مرماه هدف الفوز القاتل للمحلة.

 

بهذه النتيجة، يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 16 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبيه 13 هدفا واستقبلوا 16 هدفا، بينما يحل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن وله مباراة مؤجلة مع الأهلى، حقق الفوز 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 11 أهداف واستقبل 16 هدفا.

الزمالك الدوري الممتاز النادي الأهلي فريق بيراميدز سموحة فيوتشر سيراميكا كليوباترا الحكم طارق مجدى غزل المحلة الجونة

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