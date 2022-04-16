صدام ناري بين مانشستر سيتي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي.. اليوم

يلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول، اليوم السبت، في تمام الرابعة والنصف عصرا، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي، بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، لتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بلقبه المحلي الأول هذا الموسم.

وكان مانشستر سيتي استضاف ليفربول، الأحد الماضي، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي، وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

وقال بيب جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي وليفربول: "أنا ويورجن كلوب لا نلعب لذا لا يمكننا مفاجأة أي شخصا خلال اللقاء، المفاجأة ليست متعلقة بالمدربين كما هي مع اللاعبين".

وأضاف: "في ستة مواسم معا، وصلنا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات.. أمر مدهش، كان الموسم الماضي مشابهًا تماما لليوم، آمل أن نتمكن من تقديم أداء أفضل قليلاً مما فعلناه ضد تشيلسي الموسم الماضي".

وتابع: "لدينا فرصة للوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة مرموقة للغاية، وأحيانا أكثر شهرة من الدوري الإنجليزي.. قلت للاعبين لا أريد أعذار، نحن بحاجة للذهاب إلى ويمبلي ونلعب لعبنا".

على الجانب الآخر، يطمح فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح في تخطي عقبة مانشستر سيتي، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج بالرباعية هذا الموسم (كأس الرابطة الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي - الدوري الإنجليزي - دوري أبطال أوروبا).

وقال محمد صلاح، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس" منذ أيام قليلة: ”نتمنى أن نحقق الرباعية هذا الموسم، لم نقم بذلك من قبل، لكننا في أفضل حالاتنا الآن".

وأضاف محمد صلاح: "لقد تخيلت التتويج بالرباعية مع ليفربول، سيكون شعورا رائعا إذا حدث ذلك".

وتوج ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية في شهر فبراير الماضي، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسيلتقي الفائز من مباراة مانشستر سيتي وليفربول مع المتأهل من لقاء تشيلسي وكريستال بالاس، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.