محافظ القاهرة: رقابة مستمرة على مستغلى الظروف الحالية وإجراءات حاسمة ضدهم

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن التجار تقع عليهم مسئولية كبيرة في استقرار الأسعار لعدم زيادة العبء على المواطنين.

وأوضح محافظ القاهرة خلال الجولة التفقدية بسوق العبور برفقة اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، أنه توجد رقابة مستمرة على مستغلى الظروف الحالية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد التجار المحتكرين والمستغلين.

ونوه محافظ القاهرة إلى أن الكثير من طبقات الشعب المصري لا تتحمل زيادة الأسعار، مما استلزم تدخل الحكومة لتوفير السلع وإقامة المعارض.

وقال محافظ القاهرة إن سوق العبور به أسعار استرشادية لجميع السلع وفي متناول الجميع.