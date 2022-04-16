عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 469 ألف مواطن بمستشفى الهلال خلال 6 أشهر

وزاره الصحة
وزاره الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 469 ألفًا و382 مواطنا، من خلال مستشفى الهلال التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك خلال 6 أشهر، في إطار حرص الوزارة على النهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مستشفى الهلال قدم خدماته الطبية والعلاجية لـ 111 ألفًا و552 مريضًا من المترددين على العيادات الخارجية، فيما قدم قسم الاستقبال بالمستشفى، الخدمة الطبية لـ 23 ألفًا و 134 مريضًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ 9 آلاف و229 مريضًا بالأقسام الداخلية بالمستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أن المستشفى أجرى 8814 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات كبرى وصغرى وعمليات حرجة وذات مهارة عالية، وشملت (جراحات العظام، مناظير العظام، جراحات العمود الفقري، جراحات الوجه والفكين، جراحات التجميل، جراحات الأوعية الدموية، جراحات عظام الأطفال، جراحات المخ والأعصاب، والجراحات العامة)، وذلك للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحي والمستحقين للعلاج على نفقة الدولة والتعاقدات.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى أن السعة السريرية لمستشفى الهلال تبلغ 467 سرير داخلي، و 17 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 15 سرير عمليات وإفاقة، لافتًا إلى أنه يتم العمل على إنجاز عدد من مشروعات التطوير بالمستشفى واستقدام واستحداث الأجهزة والآلات الطبية، بهدف تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

وأضاف الدكتور أيمن خلاف مدير مستشفى الهلال، أن إجمالي عدد المترددين على المستشفى لتلقي خدمات العلاج الطبيعي بلغ 32 ألفًا و 583 حالة، كما بلغ عدد التحاليل بالمعمل الإكلينيكي 185 ألفًا و 630 تحليلًا، بالإضافة إلى 227 تحليلًا بقسم المعمل الباثولوجي، مشيرًا إلى إجراء 98 ألفًا، و 213 أشعة عادية ومقطعية، وموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى الأشعة النظرية بالعمليات (C-RAM)، خلال فترة الـ 6 أشهر الماضية.

وذكر «خلاف» أن المستشفى شارك في خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، حيث تم تخصيص جزء  من قسم الاستقبال والطوارئ  لاستقبال المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس، والكشف عليهم وإجراء المسحات، بالإضافة إلى تخصيص 5 أسرة برعاية الطوارئ للتعامل مع الحالات الحرجة، كما تم فتح خط مباشر بين المستشفى وطوارئ الوزارة لاستقبال وتحويل الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها، حيث تم تخصيص الدور الرابع بالقسم الداخلي بسعة 51 سريرًا لحالات كورونا، بما يعادل 20 % من إجمالي أسرة المستشفى.

وتابع أن المستشفى يشارك في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم انتظار جراحات العظام والعمود الفقري، حيث تم إجراء 5379 عملية، كما شارك المستشفى في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ومبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

مبادرة رئيس الجمهورية المنظومة الصحية الخدمات الطبية عملية جراحية حالات كورونا وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

الأرصاد تحذر : ذروة الموجة الحارة غدا الأحد وتسجل 39 درجة

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

موضوعات متعلقة

الصحة: تخصيص 25 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة

هيئة الرعاية الصحية: "التأمين الشامل" يتضمن تدريب جميع الكوادر على أعلى مستوى

الصحة: فحص 1.7 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي لكشف فيروس سي

تأهيل منشآت التأمين الصحي الشامل للحصول على التسجيل والاعتماد

الصحة: إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح «فاكسيرا- سينوفاك» المضاد لـ كورونا.. إنشاء مجمع لوجيستي للتبريد وحفظ اللقاحات والأمصال بمواصفات عالمية بطاقة استيعابية 150 مليون وحدة

الصحة تدشن الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجيستي بمجمع «فاكسيرا» في 6 أكتوبر

الصحة: 5 ملايين و712 ألف زيارة لوحدات تنظيم الأسرة للحصول على وسيلة

وزارة الصحة تعلن 6 إرشادات للوقاية من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الرى: إزالة 55 ألف حالة تعدٍ بمساحة 8 ملايين متر مربع

مع اقتراب المنخفض الخماسيني .. مركز التنبؤ يوضح خريطة الأمطار الأيام المقبلة

الصين توافق على اختبار لقاحين مرشحين لمكافحة سلالة أوميكرون

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في نصف نهائي البطولة والقنوات الناقلة

كلوب مدافعا عن محمد صلاح: واجه وضعا جنونيا ويجب مساندته

يفعل نفس الشيئ مع أبنائه..مراد مكرم: والدي كان يدللني و"ضهري اتكسر"بوفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

فيديو

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ