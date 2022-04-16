عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كابوس وبروفة على الوفاة|تفاصيل الليلة الأخيرة من حياة الضيف أحمد.. وما وصيته؟

الضيف أحمد
الضيف أحمد

العقل المدبر لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، الفنان الضيف أحمد، الذي استطاع أن يترك بصمة في قلوب الجماهير، بتاريخ سينمائي كوميدي بأسلوبه المميز الجريء، رغم وفاته في سن صغيرة لم تتجاوز الـ34 عاما من عمره.

وقع خبر وفاة الضيف أحمد، صدمة على قلوب كل من يعرفه، بدءا من أصدقاءه وأهله، إلى جمهوره، خاصة أن وفاته جاءت قبلها ليلة باتت وكأنه يتدرب على الوفاة وليس على عمل مسرحي!!

مشهد تمثيلي تحول إلى حقيقة.. قصة وفاة الضيف أحمد المأساوية

إيمى سمير غانم معلقة على صورة لـ شقيقتها دنيا: قمر

كابوس راود الضيف أحمد قبل وفاته بيومين

قبل يومين من وفاة الضيف أحمد كان يطارده كابوس أثناء يومه، يرى فيه أنه يرتدي ملابس "كاوبوي" ويركب الحصان، ويجري به بسرعة جنونية حتى وصل إلى أعلى قمة من الجبل، وإذ فجأة ينتفض من نومه على سقوطه من أعلى الجبل.

الليلة الأخيرة في حياة الضيف أحمد 

الضيف أحمد

كان الضيف أحمد قبل وفاته يُخرج رواية “كل واحد وله عفريت”، وُقدمها في صورة مسرحية كوميدية بعنوان “الراجل اللي جوز مراته”، وفي ذلك الوقت صمم على أن يحضر جميع أعضاء الفرقة بروفات المسرحية، وكان يؤدي فيها دور رجل ميت ويجب أن يضعه الحانوتي في نعش وبالفعل هذا ما حدث.

لم يكن الضيف أحمد يعلم أنه يتدرب على مشهد وفاته، حيث شعر بضيق تنفس وإجهاد شديد، فور عودته إلى المنزل في منتصف الليل بعد انتهاء البروفة، وطلبت زوجته الطبيب على الفور لكنه تأخر كثيرًا في الوصول.

ضاق نفس الضيف أحمد كثيرًا وبات لا يستطيع التنفس بشكل طبيعي، وعلى الفور أخذوه إلى المستشفى بعد تأخر الطبيب، لكنه فارق عالمنا فجأة في الطريق، ليكون الأمر مفاجأة حزينة سقطت على قلوب كل محبيه.

وصيته الأخيرة قبل وفاته 

قبل وفاة الضيف أحمد بما يقرب من 6 أشهر، وضع كل ما ادخر من أيام الكفاح، في شراء قطعة أرض في قرية تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، ليبني عليها بيتًا له ولإخوته، لكنه توفى قبل بناء البيت، وأوصى زوجته ووالدته أن يكملا بناء البيت وألا يبتعدوا عن القرية، وأن يُدفن بجوار والده.

قائد ثلاثي أضواء المسرح 

ثلاثي أضواء المسرح

كان الضيف أحمد، هو قائد فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، بالاشتراك مع الفنانين الراحلين جورج سيدهم وسمير غانم، وكان يميل إلى الإخراج أكثر من التمثيل، وظهرت مواهبه بينما كان طالبا جامعيا، وحصل على عدة جوائز عن الأدوار التي أداها على مسرح الجامعة، وعن إخراجه لعدة أعمال من روائع المسرح العالمي.
 

ثلاثي أضواء المسرح الضيف أحمد الليلة الأخيرة في حياة الضيف أحمد الراجل اللي جوز مراته جورج سيدهم سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

القباج: 3100 تأشيرة مخصصة لحج الجمعيات والأسعار من 110 إلى 150 ألف جنيه تقريبا

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

ترشيحاتنا

الهجرة والتعليم تنظمان فعاليات "احتفال اتكلم عربي".. اليوم

بشرة سارة.. الصحة: متوسط المتعافين اليومي من كورونا أعلى من الإصابات

مرشح الأوقاف من ذوي الهمم يحصل على المركز الثاني في مسابقة دبي

غرامة مليون جنيه عقوبة الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيًا

مئات الجرحى وعشرات المعتقلين.. لماذا تفاقمت الأوضاع في المسجد الأقصى؟

كابوس وبروفة على الوفاة|تفاصيل الليلة الأخيرة من حياة الضيف أحمد.. وما وصيته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

فيديو

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

اﻟﻤﺰﻳﺪ