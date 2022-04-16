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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب به.. معلومات لا تعرفها عن القولون العصبي

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب علي الرد علي استفسارات و أسئلة جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث قامت أحدي المتابعين بسؤالها "هو انت حامل بجد".


وجاء رد شيرين عبد الوهاب كالآتي : “ليس صحيحا وأنا شرحت قبل كدة في مداخلة أسباب انتفاخ المعدة عندي فهو لية علاقة ببكتيريا والقولون العصبي”.


معلومات عن القولون العصبي


متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة، تشمل العلامات والأعراض التقلصات وألم البطن والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك أو كليهما، إن القولون العصبي هو حالة مزمنة ستحتاج إلى إدارتها على المدى الطويل.
يعاني عدد قليل فقط من الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي من علامات وأعراض شديدة، يمكن لبعض الأشخاص التحكم في أعراضهم من خلال التحكم في النظام الغذائي ونمط الحياة والتوتر،  يمكن علاج الأعراض الأكثر شدة بالأدوية والاستشارة.
لا يسبب القولون العصبي تغيرات في أنسجة الأمعاء أو يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

أعراض القولون العصبي 


تختلف علامات وأعراض متلازمة القولون العصبي ، ولكنها عادة ما تكون موجودة لفترة طويلة، الأكثر شيوعًا تشمل:
ألم في البطن أو تقلصات أو انتفاخ مرتبط بحركة الأمعاء
تغيرات في مظهر حركة الأمعاء
تغييرات في عدد مرات التبرز
تشمل الأعراض الأخرى المرتبطة غالبًا الانتفاخ أو زيادة الغازات أو المخاط في البراز.

متى ترى الطبيب
راجع طبيبك إذا كان لديك تغيير مستمر في عادات الأمعاء أو غيرها من علامات أو أعراض القولون العصبي، قد تشير إلى حالة أكثر خطورة ، مثل سرطان القولون، تشمل العلامات والأعراض الأكثر خطورة ما يلي:
فقدان الوزن
الإسهال في الليل
نزيف في المستقيم
فقر الدم الناجم عن نقص الحديد
القيء غير المبرر
صعوبة في البلع
ألم مستمر لا يتم تخفيفه عن طريق إخراج الغازات أو التبرز

 

أسباب القولون العصبي 

السبب الدقيق لـ IBS غير معروف، تشمل العوامل التي يبدو أنها تلعب دورًا ما يلي:

تقلصات عضلية في الأمعاء: جدران الأمعاء مبطنة بطبقات من العضلات تتقلص أثناء نقل الطعام عبر الجهاز الهضمي، الانقباضات التي تكون أقوى وتستمر لفترة أطول من المعتاد يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ والإسهال، يمكن أن تؤدي التقلصات المعوية الضعيفة إلى إبطاء مرور الطعام وتؤدي إلى براز صلب وجاف.
الجهاز العصبي: قد تتسبب التشوهات في الأعصاب في جهازك الهضمي في الشعور بعدم الراحة أكثر من المعتاد عندما يتمدد بطنك من الغاز أو البراز، يمكن أن تتسبب الإشارات سيئة التنسيق بين الدماغ والأمعاء في أن يبالغ جسمك في رد فعله تجاه التغيرات التي تحدث عادة في عملية الهضم ، مما يؤدي إلى الألم أو الإسهال أو الإمساك.
عدوى شديدة: يمكن أن يتطور القولون العصبي بعد نوبة إسهال شديدة (التهاب المعدة والأمعاء) التي تسببها البكتيريا أو الفيروسات، قد يرتبط القولون العصبي أيضًا بوجود فائض من البكتيريا في الأمعاء (فرط نمو البكتيريا).
ضغوط الحياة المبكرة: يميل الأشخاص المعرضون للأحداث المجهدة ، خاصة في مرحلة الطفولة ، إلى ظهور أعراض أكثر من القولون العصبي.
التغييرات في ميكروبات الأمعاء: تشمل الأمثلة التغييرات في البكتيريا والفطريات والفيروسات ، التي تعيش عادة في الأمعاء وتلعب دورًا رئيسيًا في الصحة، تشير الأبحاث إلى أن الميكروبات لدى الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي قد تختلف عن تلك الموجودة في الأشخاص الأصحاء.

المصدر: mayoclinic

القولون العصبي أعراض القولون العصبي اسباب القولون العصبي شيرين عبد الوهاب ​​​​​​​health

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