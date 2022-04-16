وكيل الوزارة بالدقهلية يتفقد مركز شباب مدينة الجمالية

قام علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم السبت بزيارة تفقدية لمركز شباب مدينة الجمالية ، التابع لإدارة شباب الجمالية، ورافقه أثناء الزيارة الدكتور أيمن ربيع معاون وكيل الوزارة للرياضة.

وكان فى استقباله خلال جولته التفقدية لمركز شباب مدينة الجمالية النائب محمد خالد نور الدين عضو مجلس النواب، ومحمد حامد صقر مدير عام إدارة شباب الجمالية، و وليد صبري جمال رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة الجمالية ، والدكتور أحمد سالم المدير التنفيذي لمركز شباب مدينة الجمالية .

وتفقد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية قطعة الأرض المخصصة لإقامة فرع للبنك الأهلي المصري عليها، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين إدارة البنك الاهلي المصري ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

كما شاهد مبنى مدرجات المركز، والملعب الخماسي المنجل بمركز شباب مدينة الجمالية واطمئن على سلامة ارضية الملعب.

وأكد على ضرورة عمل الصيانة الفورية لأرضية الملعب إذا حدث بها أى أضرار وذلك لإقامة النشاط الرياضي عليه باستمرار لشباب مركز شباب مدينة الجمالية.

كما شاهد المبنى الرئيسي لمركز شباب مدينة الجمالية ، وصالة الأنشطة بالمركز ، وأكد على نظافة المركز ، والالتزام بالاجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي عند تنفيذ الأنشطة والفعاليات داخل مركز شباب مدينة الجمالية.

واستمع إلى النائب محمد خالد وكذلك وليد صبري رئيس مجلس الإدارة والى احتياجات مركز شباب مدينة الجمالية وكيف تقوم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاستثمار داخل مركز الشباب ، بما يحقق العائد المرجو منها فى زيادة رصيد المركز وتسهم في تنفيذ الأنشطة به .

واشاد علاء الشربيني وكيل الوزارة بالعناية الخاصة التى توليها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاستثمار في مراكز الشباب، والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية ، من حيث الاهتمام بتطوير أدائها الإدارى، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب، والحرص على تطوير بنيتها الإنشائية من جانب أخر بهدف إتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة في ظل الجمهورية الجديدة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تأتى ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التى يقوم بها علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على الطبيعة لمتابعة سير العمل والاعمال الانشائية والانضباط داخل الهيئات الشبابية والاندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية .

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