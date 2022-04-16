لاعبو الزمالك يخوضون تقسيمة قوية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في نهاية مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقبل.



وقام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة، تحت إشراف جميع أعضاء الجهاز الفني.



وحرص فيريرا ومعاونوه، على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها لتلافي تكرارها.



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري.



وكان الزمالك حصل على راحة من التدريبات أمس بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.