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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 4 طن لحوم على 4 آلاف مستفيد لتكافل وكرامة في الإسكندرية

نائب محافظ الإسكندرية
نائب محافظ الإسكندرية توزع 4 طن لحوم

تابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال توزيع 4 طن لحوم يستفاد بها 4 آلاف أسرة من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بجميع الوحدات الإجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار مشروع وزارة الأوقاف لصكوك الإطعام بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. 

تم ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وممثلي مديرية الأوقاف بالإسكندرية.

أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أنه حتى الآن استفادت نحو 36 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة من مشروع وزارة الأوقاف صكوك الإطعام، وخاصة أهالينا البسطاء في القرى والنجوع وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ببرج العرب.

وأكدت أنه في ضوء تكليفات محافظ الإسكندرية فأن الأجهزة التنفيذية حريصة على التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  بتقديم كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. 

الاسكندرية التضامن الاجتماعي وزارة الأوقاف الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية محافظ الاسكندرية

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