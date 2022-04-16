ليلة النصف من رمضان .. تعرف على أحكام صلاة الوتر والقنوت فيها

أجمع العلماء انه يستحب القنوت في الوتر من ليلة النصف من رمضان إلى نهاية الشهر ، والقنوت هو الدعاء بعد الرفع من الركوع الأخير في الوتر ، مؤكدين ان صلاة الوتر لها أحكام محددة يحتاجها كل مسلم:

١- إذا صليت قيام الليل صل الوتر بعده ركعة أو ثلاثة، أو خمسة، او اكثر إلي ثلاثة عشر بشرط أن يكون وترا.

٢-يجوز لك أن تصلى الوتر ركعتين ثم تسلم، ثم تصلى ركعة،أو تصلى ثلاث ركعات متتالية مثل المغرب لكن الأفضل أن لا تجلس في وسطها للتشهد الاول،ومن جلس فوتره صحيح.

٣- كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الركعة الاولى سبح اسم ربك الاعلى بعد الفاتحة، وفى الثانية بالكافرون، وفى الثالثة قل هو الله احد.

٤- كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلى الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ، يرفع صوته فى الثالثة.

٥-لا تصلِّ الوتر مرتين فى ليلة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم { لا وتران في ليلة }

٦- اجعل اخر صلاتك من الليل وترا لقوله صلى الله عليه وسلم { اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا } وهذا مستحب وليس واجبا.

٧- إذا صليت الوتر ثم أردت أن تصلى بعده ركعتين او اكثر فهذا جائز،ولا توتر ثانية بعد ذلك.

٨- إذا نمت ولم تصل الوتر فصل الوتر بعد شروق الشمس ركعتين او اربعة او ستة او ثمانية او عشرة او اثنتى عشرة ركعة.

٩- يجوز لك القنوت فى صلاة الوتر قبل الركوع او بعد الرفع منه.

١٠- الافضل ان تأخر صلاة الوتر الى اخر الليل إذا غلب على ظنك أنك ستقوم من الليل، أما إذا غلب علي ظنك عدم الاستيقاظ فتوتر قبل أن تنام. .

١١- يستحب الدعاء بعد صلاة الوتر لمن أخر الوتر لآخر الليل

قال تعالى { وبالأسحار هم يستغفرون }

١٢- وأخيرا على المسلم أن يحرص على قيام الليل قال تعالى

{ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا }.