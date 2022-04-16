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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ليلة النصف من رمضان .. تعرف على أحكام صلاة الوتر والقنوت فيها

صلاة الوتر
صلاة الوتر

أجمع العلماء انه يستحب القنوت في الوتر من ليلة النصف من رمضان إلى نهاية الشهر ، والقنوت هو الدعاء بعد الرفع من الركوع الأخير في الوتر  ، مؤكدين ان  صلاة الوتر لها أحكام محددة  يحتاجها كل مسلم: 

١- إذا صليت قيام الليل صل الوتر بعده ركعة أو ثلاثة، أو خمسة، او اكثر إلي ثلاثة عشر بشرط أن يكون وترا. 

٢-يجوز لك أن تصلى الوتر ركعتين ثم تسلم، ثم تصلى ركعة،أو تصلى ثلاث ركعات متتالية مثل المغرب لكن الأفضل أن لا تجلس في وسطها للتشهد الاول،ومن جلس فوتره صحيح. 

٣- كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الركعة الاولى سبح اسم ربك الاعلى بعد الفاتحة، وفى الثانية بالكافرون، وفى الثالثة قل هو الله احد.

٤- كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلى الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ، يرفع صوته فى الثالثة.

٥-لا تصلِّ الوتر مرتين فى ليلة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم { لا وتران في ليلة }

٦- اجعل اخر صلاتك من الليل وترا لقوله صلى الله عليه وسلم { اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا } وهذا مستحب وليس واجبا. 

٧- إذا صليت الوتر ثم أردت أن تصلى بعده ركعتين او اكثر فهذا جائز،ولا توتر ثانية بعد ذلك. 

٨- إذا نمت ولم تصل الوتر فصل الوتر بعد شروق الشمس ركعتين او اربعة او ستة او ثمانية او عشرة او اثنتى عشرة ركعة.

٩- يجوز لك القنوت فى صلاة الوتر قبل  الركوع او بعد الرفع منه. 

١٠- الافضل ان تأخر صلاة الوتر الى اخر الليل إذا غلب على ظنك أنك ستقوم من الليل، أما إذا غلب علي ظنك عدم الاستيقاظ فتوتر قبل أن تنام. .

١١- يستحب الدعاء بعد صلاة الوتر لمن أخر الوتر لآخر الليل 

قال تعالى { وبالأسحار هم يستغفرون }

١٢- وأخيرا على المسلم أن يحرص على قيام الليل قال تعالى 

{ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا }.

ليلة النصف من رمضان القنوت في الوتر صلاة الوتر

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