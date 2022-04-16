نقاتل حتى النهاية.. رونالدو بعد تسجيله الهاتريك رقم 60 في مسيرته

قاد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقة مانشستر يونايتد للفوز على نوريتش سيتي (3-2)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونشر رونالد عبر حسابه علي انستجرام مجموعة من الصور وعلق قائلا "سعيد جدًا بهذا الفوز ولإعادتنا إلى المسار الصحيح في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما قلت من قبل ، فإن الإنجازات الفردية تستحق العناء فقط عندما تساعدنا في الوصول إلى أهدافنا كفريق ، والثالثة رقم 60 في مسيرتي أكثر أهمية لأنها جلبت لنا النقاط الثلاث. أحسنتم يا شباب ، جهد هائل من الجميع. نحن لن نستسلم ، نحن نقاتل حتى النهاية"

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 54 فى المركز الخامس بالتساوى مع أرسنال صاحب المركز السادس، فيما توقف رصيد نورويتش سيتي عند 21 تقطة فى المركز الأخير.

