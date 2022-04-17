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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة رئيس حى مصر القديمة و8 آخرين بتهمة الرشوة .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة رئيس حى مصر القديمة السابق، فى اتهامه وآخرين بارتكاب جريمة الرشوة، والحصول على  400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدى جمع القمامة العاملين فى نطاق الحي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى القضية رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 1051 لسنة 2021 کلى جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين "ع.خ" 54 سنة، رئيس حى مصر القديمة، و "ع.ج"، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات بحى مصر القديمة، و"م.س" 32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و"م.ع" 46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و"ج.م" 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"ج.ش"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و" ع.ا"، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"و.ب"، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات بحى مصر القديمة، و"و.ف"، 46 سنة، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة.

قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - رئيس حى مصر القديمة - طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من " ج.ع" و"م.ث" و"م.ع"، والمتهمين من الثانى وحتى الأخير بوساطة المتهم الثانى وآخر توفى - مبالغ مالية دورية، أخذ منها - بوساطتهما أيضا، 80 ألف جنيه مصري، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامات عليهم لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بغير حق.

أضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير قدموا رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم الأول بوساطة المتهم الثانى وآخر توفى مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وأن المتهم الثانى توسط وآخر توفى فى تقديم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط والمتوفى فى طلب وتقديم مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا.

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