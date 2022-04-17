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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|«سكني»: أكثر من 20 ألف أسرة سكنت منازلها خلال مارس 2022

برنامج سكني
برنامج سكني

أصدر برنامج "سكني" تقريره لشهر أبريل متضمناً أبرز إنجازاته خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، وأظهر التقرير أعداد الأسر التي سكنت منازلها خلال شهر مارس الماضي بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج البالغ عددهم 20,729 أسرة، فيما استفادت 16,662 أسرة من خدمات "سكني" المتنوعة.


وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية “ واس”  أن ذلك يأتي استمراراً لجهود البرنامج لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030.

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وأوضح التقرير أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر مارس الماضي بلغت 654,568 شهادة، وتضمن التقرير جهود البرنامج من خلال "ولاء سكني" لتقديم عروض حصرية للأسر المستفيدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج "سكني" بهدف زيادة نِسب التملك بين المواطنين.
وتضمن تقرير "سكني" تفاصيل تحديثات البناء في أكثر من 90 مشروعاً توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 115 مشروعاً توفّر نحو 150 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار يبلغ 750 ألف ريال.
وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث يتيح موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، ضمن 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني" من خلال الرابط https://sakani.sa.
يُذكر أن موقع وتطبيق "سكني" يُقدم عدداً من الخدمات والحلول السكنية ضمن إجراءات سهلة وميسرة على مدار الساعة، التي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وخدمة المستشار العقاري، وخيارات "السوق العقاري"، والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.

برنامج سكني اقتصاد السعودية مال واعمال اخبار الخليج Finance Real Esteat

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