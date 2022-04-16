«النقل» تبدأ التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف استعدادا لافتتاحه في يونيو.. صور

بدأت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، في أعمال التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف LRT.

,يحقق القطار الكهربائي الانتقال السريع والأمن بالقاهرة تنفيذاً للخطة التوسعية التي تنتهجها الدولة فى مشروعات النقل بالجر الكهربائي والذى يتم تنفيذه فى مصر للمرة الأولى.

ويتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي على 3 مراحل؛ حيث بلغ طول المرحلة الأولى 90 كم ,16 محطة، وينطلق من محطة عدلي منصور ثم يمتد موازياً لطريق (القاهرة –الإسماعيلية) الصحراوي إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة (1) بعدد 11 محطة سطحية، والثانية من بعد محطة العاصمة(1) حتى محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بعدد 1 محطة سطحية (محطة الفنون والثقافة) والثالثة جنوباً بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).

,يمثل القطار الكهربائى شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتخدم المدن الجديدة بشرق القاهرة وهي: (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) ومن المفترض أن ينقل 500 ألف راكب يوميًا.

ومن المقرر افتتاح وتشغيل القطار رسميًا، خلال شهر يونيو المقبل.

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