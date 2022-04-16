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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من ركلة جزاء.. عمرو السولية يتقدم لـ الأهلي على الرجاء

عمرو السولية
عمرو السولية

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام وي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بضغط قوي على الرجاء، وحاول تسجيل هدف التقدم في أكثر من وصول لمرمى الرجاء ولكن لم يتمكن من هز الشباك.

واستمر الأهلي في الضغط حتى طالب اللاعبين في هجمة تدخل ال var، في الدقيقة 8 من عمر المباراة بسبب ملامسة الكرة ليد مدافع الرجاء داخل منطقة جزاءهم.

وبالفعل توقفت المباراة وانطلق حكم المباراة لفحص ال var، واحتسب الكرة ركلة جزاء في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وتصدى عمرو السولية للكرة وسددها في شباك الرجاء في الدقيقة 13 من عمر المباراة ليعلن تقدم المارد الأحمر بالهدف الأول.

وجاء تشكيل الرجاء كالآتي:

المرمى: أنس زنيتي

الدفاع: مرواني هدهودي – جمال حركاس – إلياس حداد – أسامة سوخان

الوسط: عبد الإله مدكور – بدر بولحروز – محمد زريدا - محسن متولي

الهجوم: محمد المكعزي – حميد أحداد

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي : -

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف

الوسط : إليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

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