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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| وزير التعليم يزف بشرى سارة: توافر تدريبات لطلاب الثانوية على بنك المعرفة.. تأثير التغير المناخي على التنمية الساحلية|ورشة من معهد علوم البحار لوفد إفريقي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


يرفع كفاءة البحث.. آداب حلوان تكشف الخدمات التي يقدمها مركز اللغات للطلاب

أكدت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب بحلوان، أنه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم فى رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة، كما يتم تقديم الاستشارات للجهات التعليمية وذلك للنهوض بمستوى المعيدين والمدرسين المساعدين لمساعدتهم في تدريس اللغة للأغراض المتخصصة .


تأثير التغير المناخي على التنمية الساحلية|ورشة من معهد علوم البحار لوفد أفريقي

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول استقبال فرع المعهد بالإسكندرية وفدًا إفريقيًّا من مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وفي إطار البرنامج التدريبي الإقليمي تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للموارد المائية كأداة للتكيف مع تغير المناخ"، والذي يضم 25 متدربًا من 15 دولة إفريقية.

ضمن مبادرة «اتكلم عربي».. طارق شوقي ونبيلة مكرم يصنعان أشكالاً من سعف النخيل|شاهد

انطلقت فعاليات احتفال "اتكلم عربي" لطلاب إحدى المدارس الدولية في القاهرة والذي نظمته اليوم وزارتا الهجرة والتربية والتعليم، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي أطلقتها الوزارة وتحظى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ الهوية المصرية الوطنية لدى أبنائنا وتعميق الانتماء وغرس الحس الوطني لديهم.


حوافز مادية وتدريبات.. مزايا يفوز بها المقبولون في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المعلمين والاداريين المقبولين في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، سوف يحصلون على عدد من المميزات عند العمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية


وزير التعليم يزف بشرى سارة: توافر تدريبات لطلاب الثانوية على بنك المعرفة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة لجميع طلاب مرحلة الثانوية العامة.

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