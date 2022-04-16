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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمام الرجاء|مجدي عبد الغني عن عمرو السولية: مش متخصص في ركلات الجزاء

صدى البلد

علق مجدي عبد الغني، على اهدار اللاعب عمرو السولية ركلة الجزاء الثانية في مباراة النادي الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال افريقيا.

وكتب عبر تويتر: “لاعب مش متخصص في ركلات الجزاء.. والركلة الأولى حارس المرمى كان معاها وكان قريب انه يصدها.. كان الأفضل أن لاعب تاني يشوط”.
 

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مرت60 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء بتقدم الأهلي بهدفين لهدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام وي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بضغط قوي على الرجاء، وحاول تسجيل هدف التقدم في أكثر من وصول لمرمى الرجاء ولكن لم يتمكن من هز الشباك.

واستمر الأهلي في الضغط حتى طالب اللاعبين في هجمة تدخل ال var، في الدقيقة 8 من عمر المباراة بسبب ملامسة الكرة ليد مدافع الرجاء داخل منطقة جزاءهم.

وبالفعل توقفت المباراة وانطلق حكم المباراة لفحص ال var، واحتسب الكرة ركلة جزاء في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وتصدى عمرو السولية للكرة وسددها في شباك الرجاء في الدقيقة 13 من عمر المباراة ليعلن تقدم المارد الأحمر بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 24 من عمر المباراة مرر ايمن اشرف كرة من الجبهة اليسرى أرضية نحو محمد شريف الذي يترك الكرة تمر بين أقدامه لتصل لحسين الشحات الذي يسكنها الشباك ويتقدم الأهلي بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 34 من عمر المباراة توغل احمد عبد القادر بين دفاعات الرجاء وتلاعب بهم بشكل احترافي، وسدد كرة كادت أن تسكن الشباك ولكن مرت بسلام على الرجاء.

وحصل الأهلي على ركنية في الدقيقة 38، مررها الشحات وسددها السولية برأسية قوية ولكن استطاع مدافع الرجاء من انقاذ مرماه وإبعاد الكرة من على خط المرمى.

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