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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

منتخب رجال اليد يفوز على الجزائر للمرة الثانية استعدادا لبطولة إفريقيا

صدى البلد

كرر المنتخب المصري الأول لرجال كرة اليد، الفوز على نظيره الجزائري، بنتيجة (35 - 17)، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن معسكر الفريق بالمركز الأولمبي في المعادي.

وكان المنتخب المصري بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو قد فاز على الجزائر بنتيجة (33 - 20)، في البروفة الأولى التي أقيمت مساء الخميس الماضي.

وتأتي المبارتان خلال فترة توقف الأسبوع الدولي ضمن استعدادات منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويضم معسكر المنتخب المصري 24 لاعبًا وهم: "كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل "بكار" - أحمد مؤمن صفا - أحمد هشام "سيسة" - علي زين - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - سيف الدرع - يحيى الدرع - أحمد خيري - مصطفى خليل - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محسن رمضان - أكرم يسرى - محمد سند - عمر خالد "كاستيلو" - إبراهيم المصري - أحمد عادل - شادى محمود خليل - ياسر سيف".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد واجه منتخب البرازيل في مباراتين وديتين بالقاهرة، وحقق الفوز في المباراتين (31 - 27) و(32 - 25).

مصر منتخب مصر منتخب مصر لليد منتخب البرازيل كأس الأمم الافريقية

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