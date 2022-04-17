منتخب رجال اليد يفوز على الجزائر للمرة الثانية استعدادا لبطولة إفريقيا

كرر المنتخب المصري الأول لرجال كرة اليد، الفوز على نظيره الجزائري، بنتيجة (35 - 17)، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن معسكر الفريق بالمركز الأولمبي في المعادي.



وكان المنتخب المصري بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو قد فاز على الجزائر بنتيجة (33 - 20)، في البروفة الأولى التي أقيمت مساء الخميس الماضي.



وتأتي المبارتان خلال فترة توقف الأسبوع الدولي ضمن استعدادات منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.



ويضم معسكر المنتخب المصري 24 لاعبًا وهم: "كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل "بكار" - أحمد مؤمن صفا - أحمد هشام "سيسة" - علي زين - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - سيف الدرع - يحيى الدرع - أحمد خيري - مصطفى خليل - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محسن رمضان - أكرم يسرى - محمد سند - عمر خالد "كاستيلو" - إبراهيم المصري - أحمد عادل - شادى محمود خليل - ياسر سيف".



الجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد واجه منتخب البرازيل في مباراتين وديتين بالقاهرة، وحقق الفوز في المباراتين (31 - 27) و(32 - 25).