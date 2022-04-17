رئيس لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لم ينته وعلينا الحذر.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه فيروس كورونا ما زال موجودا حتى الآن، معقبا: "الفيروس موجود وسيظل موجودا".



وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "فيروس كورونا لم يعد بالقوة التي كان عليها في الفترات السابقة سواء من ناحية الانتشار أو شدة الحالات، لكن يجب أن نكون حذرين خلال هذه الفترة والفترة المقبلة".

وأشار: "أعداد الوفيات وصلت إلى نسبة منخفضة جدا، ونستهدف الوصول إلى عدد وفيات صفر"، متابعا: "فيروس كورونا موجودا وجائز ينشط في بعض الأوقات مثل تغير الفصول".

وأوضح: "تلقى اللقاح بنسبة 70% بين المواطنين، يمنح مناعة القطيع لمواجهة الفيروس"، لافتا: "حملة طرق الأبواب لتلقي اللقاح ستعود بعد شهر رمضان".

وتابع: "إذا ظهر أى فيروس لن يختفي وستكون هناك إصابات، ولكن ما يعنينا أن تكون الإصابات خفيفة وألا تحدث وفيات وألا تحتاج الإصابات إلى دخول المستشفيات"، مشددا: "الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، سيمكننا من تسجيل صفر وفيات من فيروس كورونا".