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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المجلس العربي و"حياة" يدشنان حملة توزيع 25 ألف كرتونة في محافظات مصر

صدى البلد

أطلق المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة حياة للتنمية المستدامة للعام العاشر على التوالي، مبادرة كبيرة لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان الكريم، لخدمة المناطق الأكثر احتياجا وبرنامجي حياة كريمة الرئاسي وتكافل وكرامة.

ووزع المجلس أكثر من 25 ألف كرتونة رمضان من المود الغذائية بالشراكة مع مؤسسة حياة للتنمية المستدامة، ضمن عمل المجلس لدعم القرى والأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان كريم.

وشملت المناطق التي تم توزيع كراتين رمضان فيها، خريطة برنامجي حياة كريمة الرئاسي وتكافل وكرامة الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والقاهرة والجيزة  وكفر الشيخ والشرقية والإسماعيلة والفيوم و6 أكتوبر، وغيرها من المناطق الحدودية.

ويستمر المجلس بالتعاون مع مؤسسة حياة ، في توزيع كراتين رمضان حتى نهاية شهر رمضان الكريم من أسوان حتى الإسكندرية، وسط حرص كبير لوصول كراتين رمضان لمستحقيها. 

يأتي ذلك في إطار عمل المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية وشركائه على تحقيق رؤية الرئيس السيسي في الجمهورية الجديدة وأهدف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في أعمال الخير والدعم المجتمعي للفئات الأكثر احتياجا في مصر خلال شهر رمضان الكريم. 

وأكدت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، عمل المجلس في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع في مختلف المحافظات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والمستهدفة في المراحل المقبلة في حياة كريمة. 

وأشارت راندا رزق إلى أن ذلك يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تستهدف تغيير حياة 60 مليون مواطن مصري، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس السيسي بجعل عام 2023 عاما للمجتمع المدني. 


وأوضحت أن مبادرة المجلس انطلقت على مدار عدة سنوات ماضية، مؤكدة أن شعار توزيع كراتين شهر رمضان هذا العام هي "المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية سفراء في الخير". 

وشددت راندا رزق على العمل بصورة دقيقة على وصول الكراتين إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى ونجوع مصر وفقا قواعد بيانات دقيقة، مشددة على سعي المجلس العربي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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