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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مزاد خيري للفقراء.. بيع لوحة سيارة مقابل 35 مليون درهم في دبي

لوحة سيارة
لوحة سيارة

شهدت مدينة دبي بيع لوحة سيارة تحمل رقماً مميزاً بمبلغ 35 مليون درهم إماراتي (نحو 9.5 مليون دولار)، ليصبح أحد أغلى أرقام السيارات بالعالم، كما بيع رقم هاتف مميز بمبلغ 5 ملايين درهم (1.36 مليون دولار).
 

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ونظمت دبي، مساء أمس السبت، مزاداً على لوحات سيارات تحمل أرقاماً مميزة، وأرقام هواتف متشابهة، وحقق المزاد 53 مليون درهم (14.4 مليون دولار) في أقل من ساعتين، ستذهب كاملةً لدعم مبادرة «المليار وجبة»، وهي مبادرة خيرية أطلقتها الإمارات لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة.
 

وسجل المزاد الخيري حصيلته بعد مزايدة نخبة من رواد العمل الخيري والإنساني ورجال الأعمال.

وعرض المزاد الذي حمل اسم «أنبل رقم» بيع لوحة سيارة تحمل رقم (AA/8) بمبلغ 35 مليون درهم، كما بيع رقم الهاتف (0549999999) بمبلغ 5 ملايين درهم، بالإضافة إلى مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات في دبي؛ هي ثلاثة أرقام ثنائية مميزة (F/55) و(V/66) و(Y/66).

وبيع الرقم (F/55) بمبلغ 4 ملايين درهم، وبيع الرقم (V/66) بالمبلغ نفسه، وحقق الرقم (Y/66) مبلغ 3.8 مليون درهم.

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