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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يتابع أعمال توريد القمح بصوامع عرب العوامر في مركز أبنوب

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع أعمال توريد القمح بصوامع عرب العوامر

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط أعمال توريد القمح بصوامع عرب العوامر التابعة للشركة المصرية للصوامع بمركز أبنوب، بإجمالي 12 خلية معدنية بسعة 60 ألف طن. 

وقال محافظ أسيوط إن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا بالمحافظة هذا العام بلغ 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم جميع التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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رافقه خلال الجولة التفقدية المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وتاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وبعض المزارعين بقرية عرب العوامر.

بدأ المحافظ جولته بتفقد صوامع عرب العوامر بمركز أبنوب التابعة للشركة المصرية للصوامع، والتي تضم 12 خلية بسعة 60 ألف طن وتم افتتاحها عام 2012 بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه، وتابع سير العمل بها واطمأن على توفر الأقماح بها لسد احتياجات المحافظة، وتفقد غرفة التحكم الرئيسية بالصومعة، كما تفقد الشونة الرئيسية لتجميع الأقماح بالصوامع وتفقد الصومعة المجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين، والتي تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى، مشيداً بأعمال التطوير التي تم تنفيذها، مما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية لخدمة أهالي المحافظة.

كما التقى محافظ أسيوط باللجنة المشكلة لاستقبال الأقماح بالصوامع، واستمع إلى شرح لمراحل عمل اللجنة منذ دخول سيارات القمح للصومعة حتى تفريغها في الخلايا المعدنية، وشاهد عمليات فرز الأقماح وقياس درجة النقاء والفرز وطالبهم ببذل المزيد من الجهد ومراعاة معايير الجودة فى الفرز وتخزين الأقماح بالصوامع وتطبيق إجراءات التطهير والتعقيم للخلايا قبل بدء استلام الأقماح بها.

وأكد محافظ أسيوط أهمية تلك الصوامع للحفاظ على محصول القمح، وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة، مشيرًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمختلف الصوامع والمطاحن الموجودة بالمحافظة للوقوف على سير العمل والاطمئنان على توفر الأقماح وانتظام أعمال توريدها خلال فترة توريد الأقماح واستلامها من المزارعين، وتذليل جميع العقبات وتقديم جميع سبل الدعم. 

ووجه الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزير التموين على الجهود المبذولة لتطوير وميكنة منظومة الصوامع، مثمنًا التعاون الوثيق بين المحافظة والوزارة للوصول إلى نقلة حضارية وتكنولوجية في نظام إدارة الصوامع، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة الرشيدة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات وتجهيز أكثر من 30 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة. 

كما وجه محافظ أسيوط مسئولي الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك، وتسهيل جميع العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وجميع الجهات التنفيذية، فضلًا عن التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من جميع التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتا الزراعة والتموين، واستلام الأقماح من المزراعين وفقًا لسعر 885 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراما بالحوافز المقررة لذلك وعلى حسب درجة النقاء والفرز، وفتح جميع الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز.

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