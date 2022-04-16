محافظ أسيوط : تدبير مقر بديل للسجل المدنى بالبدارى بالمجان

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تدبير مقر بديل للسجل المدنى بمدينة البدارى وذلك بمقر مبنى مركز ومدينة البدارى وذلك بالمجان، وذلك لحين الانتهاء من أعمال تطوير المقر القديم وذلك فى استجابة سريعة لطلبات الاهالى وبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بدلا من نقله الى مركز ساحل سليم وذلك بالتنسيق مع ادارة الاحوال المدنية .



وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – انه كلف رئيس مركز ومدينة البدارى محمد حسن الديب بسرعة توفير مقر بديل للسجل المدنى بمدينة البدارى لحسن الانتهاء من اعمال تطوير المقر القديم وبدلا من نقله الى مركز ساحل سليم ، وعلى الفور تم تدبير المقر البديل مبنى مركز ومدينة البدارى وبالمجان طوال فترة التطوير التى ستتم بالمقر القديم تسهيلاً على المواطنين من كافة انحاء المركز ، مضيفاً ان المقر الجديد تم الموافقة عليه من قبل الحماية المدنية بعد معاينته وبيان مدى جاهزيته للانتقال اليه وتسيير أعمال السجل المدنى خلال فترة تطوير المبنى الرئيسى .



أكد محافظ أسيوط ، على اعلاء مصلحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم والاستجابة السريعة لها بالتنسيق مع اضعاء مجلسى النواب والشيوخ ، لافتا الى لقاءاته الدورية والمستمرة معهم لمناقشة المشكلات والموضوعات الخاصة بدوائرهم فى مختلف القطاعات وايجاد الحلول العاجلة لها .