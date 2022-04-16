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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مع بدء موسم الحصاد| وكيل وزارة الزراعة تقود ماكينة حصاد القمح بأسيوط

وكيلة وزارة الزراعة
وكيلة وزارة الزراعة بأسيوط تقود جرار حصاد القمح

قادت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بـ أسيوط ماكينة حصاد القمح مع بداية انطلاق موسم حصاد محصول القمح بمحافظة أسيوط .

وقالت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه اليوم انطلق موسم حصاد محصول القمح " الذهب الأصفر " بمحافظة أسيوط ، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ويأتي هذا العام لموسم الحصاد طابع خاص وأهمية كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات التي تواجه الدول التي تورد لمصر القمح .

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وأضافت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن الاهتمام بمحصول القمح هذا العام بدأ منذ زراعته عندما أعلن وزير الزراعة عن سعر القمح 820 جنيها للإردب مما لقي إقبال كبيرا و ترحيب من المزارعين على زراعة القمح وتم صرف الأسمدة ضمن منظومة كارت الفلاح .

 وجاءت المستجدات التي شهدتها الساحة العالمية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتي تعتبر من أهم الدول الموردة للقمح والتي واجهتها الدولة بتعليمات وتسهيلات لزراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي وصدر قرار وزير التموين بان يقوم مزارعو القمح بتوريد كميات محددة وهي 12 إردبا للفدان وزن 150 كجم بواقع 75 كجم للقيراط للحفاظ على توفير رغيف الخبز للشعب المصري.

وأشارت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى أن توريد القمح في السنوات الماضية كان اختياريا ولكن مع الظروف الراهنة التي تشهدها الأسواق العالمية أصبح التوريد إجباريا عن طريق المزارع بنفسه لأنه من قام بالزراعة وتصنيف الحيازة على منظومة كارت الفلاح وقام بصرف أسمدة لهذا المحصول فعليه تسليم إنتاج هذا المحصول.

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