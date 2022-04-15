بدء حصاد محصول القمح بالأراضي الصحراوية في أسيوط غدا

أعلنت مديرية الزراعة بأسيوط عن بدء موسم حصاد محصول القمح غدا السبت، مناشدة المزارعين بتسليم المحصول إلى جهات التسليم المعلن عنها في وقت سابق.



وقالت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إنه يبدأ غدا السبت موسم حصاد محصول القمح بالأراضي الصحراوية بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ترأس اجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح 2021/2022 بنطاق المحافظة وفقًا للإجراءات التي تم اتخاذها تسهيلاً على المزارعين أثناء الإستلام والتوريد للشون والصوامع.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور على بكر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة والمهندس حسام عبدالستار



وقال محافظ أسيوط إن المحافظة تتميز هذا العام بزراعة مساحات كبيرة من القمح بلغت 229 ألف و670 فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي مضيفًا إنه تم اتخاذ خطوات جادة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي وسيكون هناك حوافز ودعم مادى للمزارعين خاصة ما يتعلق منها بتقريب نقاط استلام المحصول بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد وصرف حصة اسمدة مدعمة لأصحاب المساحات الكبيرة التي يتم توريدها قمح وغيرها من الحوافز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية.



وأصدر محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – تكليفاته لمسئولي الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية فضلا عن التنسيق مع مسئولى البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الاقماح المحلية وفقا للكميات التي اعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الاقماح من المزراعين وفقا لسعر 885 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022 معلنا حضوره أعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للإطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.



وناقش المحافظ – خلال اللقاء – الجهود المبذولة والمسئوليات والاستعدادات النهائية لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح بقرى ومراكز المحافظة مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين



واستعرض وكيل وزارة التموين بأسيوط – خلال الاجتماع – ضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة بتسويق وتداول الاقماح المحلية موسم 2022 لافتًا إلى إنه سيتم توريد الأقماح المحلية إلى أقرب موقع تخزينى تابع لكل من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.



وأضافت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن محصول القمح يتم تسليمه لأكثر من 30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع موضحة أن أبواب الصوامع والشون وأماكن التجميع ستظل مفتوحة حتى نهاية اليوم الأخير لأعمال التوريد والاستلام المحدد الموافق 30 اغسطس القادم مشيرة إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022 فضلا عن تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيراً أمام الشون وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز لافتة إلى المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة والتي تبلغ 403 الف طن قمح وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.