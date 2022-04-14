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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدم الأفران في الزراعات..

زراعة أسيوط تحبط تحويل كميات من زراعات القمح إلى "فريك"

أفران صناعة الفريك
أفران صناعة الفريك بأسيوط

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، عن تحرير عدد من المحاضر لمزارعين بجزيرة بهيج بمركز أبنوب بعد قيامهم بحصد مساحات كبيرة خضراء من محصول القمح قبل نضجه والقيام بحرقه وتحويله إلى "فريك".

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وقالت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه بعد ورود معلومات للمهندس على هريدي مدير عام الشئون الزراعية والمهندس تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب بقيام بعض المزارعين بجزيرة بهيج بحصد مساحة خضراء من القمح مبكرًا  و تحويله إلى فريك رغم  تحذيرات مديرية الزراعة بعدم عمل الفريك وتسليم محصول القمح لجهات التسليم بعد حصاده، تم تحرير محاضر بيئة ونظافة وإشغال وهدم الأفران التي قام ببنائها المزارعين في الزراعات لعمل الفريك.

 

وحذرت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المزارعين من حصاد القمح مبكرًا مخالفة لقرارات وزير الزراعة هذا العام وسيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ محذرة مزارعي القمح من بيع المحصول خارج جهات التسويق.


وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه لا بد من تسليم الكميات المقررة للفدان والحصول على تصريح من وزارة التموين لبيع باقي المحصول خارج جهات التسويق .

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