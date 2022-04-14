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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 12 محضر ومصادرة 18 شيشة في حملة مفاجئة بحي غرب

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة الإشغالات وأي تعد على حرم الطريق لتسهيل الحركة والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية خاصة في الطرق العامة والميادين الرئيسية بالمناطق الحيوية على أن يتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم مشددًا أيضًا على تكثيف حملات متابعة التزام المقاهي والكافتيريات بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة من بينها منع تقديم الشيشة نهائيًا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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وشدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء بالتعامل بكل حزم مع المخالفين لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

من جانبه قال محمد بشير رئيس حي غرب بشن حملة إشغالات استهدفت منطقة سيد وشارع السبيل وأمام مستشفى الجامعة بنطاق الحي لرفع الإشغالات من أمام المحلات والطرق لفرض الانضباط وتسهيل الحركة على المواطنين وأسفرت عن تحرير 12 محضر إشغالات ونظافة وبيئة كما تم ضبط مصادرة عدد 18 شيشة بما يخالف تعليمات رئاسة مجلس الوزراء من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وذلك بمشاركة أحمد ثابت نائب رئيس الحي وفريق الإشغالات والمتابعة الميدانية مؤكدًا شن مزيد من الحملات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية ورفع الإشغالات من الشوارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088).

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