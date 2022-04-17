عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تمكنت حملة نظمتها مديرية التموين بالغربية، من تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز سمنود، خلال  24 ساعة.

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف في مدينة المحلة (صور)

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز سمنود، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

الحاوي يحمل البهجة لمواطني الغربية ويحلم بشقة ووظيفة.. شاهد

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

الغربية محافظ الغربية المواطنين وزارة التموين مخالفات الحملات التموينية صحة المواطن المخالفين منظومة الخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

السجن المؤبد لـ محمود عزت نائب مرشد الإخوان في اقتحام الحدود الشرقية

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

شكوى وانفعال واتهام.. ما تفاصيل أزمة حسام حسن مع موسيماني ؟

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف في مدينة المحلة (صور)

ترشيحاتنا

بسبب منخفض سطحي.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم

هل عمرة رمضان ثوابها مضاعف عن باقي الشهور؟ الإفتاء تجيب

رئيس الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بكنيسة أسيوط

نمتلك تسجيلات وأدلة.. بيان مثير من النصر السعودي بشأن أزمة حمد الله

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

وفقا لقانون التجارة| حالات غلق الحساب الجاري.. اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية إسبانية تغير اسمها إلى أوكرانيا تضامنا معها ..صور

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

ارفع صوتك.. العالم يحتفل بيوم التوعية العالمي للصوت 2022

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

فيديو

نصبت على الشباب بجمالها.. قصة مكة محمد طبيبة الأسنان المزيفة

أضخم صخرة جليدية بالقرب من الشمس.. وكالة ناسا تفجر مفاجأة

بتهمة الخطف.. تفاصيل القبض على طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

فيديوجراف.. بعد شائعة وفاة والدتها .. ابنة صفاء ابو السعود تظهر بالحجاب

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ