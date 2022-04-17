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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع الإشغالات بالشرقية

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.

 

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإشغالات بحملة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية وإزالة كافة المخالفات التي تُعيق حركة المارة والسيارات على الطرق الرئيسية حتى تظهر المدينة بالشكل الجمالي والحضاري اللائق.

 

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس والوحدة المحلية بالزوامل بحملة إزالة سور بالدبش الأبيض  بقرية بساتين الإسماعيلية التابعة لوحدة الزوامل على مساحه 175متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كما قامت الوحدة المحلية بأولاد سيف بإزاله بناء سور بالدبش الأبيض على مساحه 50 متر بعزبه البرابسه بأولاد مهنا التابعة للوحدة المحلية أولاد سيف وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

هذا وقد قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات بشارع فاروق وشارع حلقه السمك ومنطقة المنتزه وشارع البوسطه وشارع مولد النبي وكوبرى ابو عميره  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وشنت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لرفع الإشغالات وضبط الشارع بمنطقة القومية ومتابعه أعمال التطوير بفلل الجامعة وتحقيق الإنضباط بشوارع وميادين حى ثان الزقازيق.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس و الوحدة المحلية بسوادة بتنفيذ إزالة بالتعدى على أراض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية الحمادة عبارة عن  بناء سور بالطوب الأبيض البلوك بمساحة  ١٦٠ م تقريباً وإرتفاع مابين ١ م إلى ٢ م باسم المواطن  ( ا ع ت ) وتم إزالة المخالفة ازاله كليه فى المهد على نفقة المخالف.

كما قامت رئاسة مدينة القرين بحملة لرفع الإشغالات والتأكد من رخص المحال التجارية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية مخالفة سيارات مدينة بلبيس الأراضى الزراعية مدينه الحسينية حملة

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