محافظ المنيا يسلم كرسي متحرك لطفل من ذوي الهمم

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سباقة في مواجهة العديد من التحديات ومنها الأزمة الاقتصادية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا حيث تعمل المحافظة علي تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لدعم المواطنين وتخفيف الازمة الاقتصادية عليهم من خلال خطة متكاملة في شهر رمضان المعظم تضمنت تنفيذ 11 معرض لأهلا رمضان إلى جانب توزيع 120 ألف كرتونة مواد غذائية كراتين ضمن قوافل "وصل الخير" التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتم توزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجا وكذلك 36 طن لحوم من وزارة الأوقاف تحت إشراف ومتابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان وصولها لمستحقيها.

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين ، بحضور رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والتامين الصحي ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، ممثلي مؤسسة مصر الخير والاورمان ورسالة ، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات المتعلقة بالمواطنين في مراكز المحافظة التسع، بهدف تلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقًا لمصلحة المواطن.

وخلال اللقاء وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان ورسالة لإعادة بناء منزل لأحد المواطنين وتجهيزه بالأثاث اللازم ، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإعادة فحص ودراسة عدد من الحالات لتكافل وكرامة وتوفير الدعم اللازم.

كما كلف "القاضي" وكيل وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع التأمين الصحي ، لتوفير 4 سماعات لأربعة أشقاء يعانون من مشاكل في السمع وكذلك التنسيق مع جمعية رسالة لإجراء أعمال الصيانة الخاصة بالقوقعة لأحد الحالات والتي تم تركيبها منذ أشهر قليلة.

سلم المحافظ خلال اللقاء كرسي متحرك لأحد الأطفال من ذوي الهمم، ووجه بدراسة حالة الاسرة وتوفير الدعم اللازم لها ، كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن ببحث ودراسة عدد من الحالات الإنسانية وتوفير الدعم اللازم لها ،كما وجه بصرف كراتين مواد غذائية لتلك الحالات.

وتستقبل إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة الشكاوى الكترونيا من خلال

- الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg

- الاتصال بالخط الساخن 16528

- إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052

- مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس 01150606783

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