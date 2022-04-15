محافظ المنيا: لا زيادة في تعريفة المواصلات وحملات مكثفة على المواقف

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار.

وجه المحافظ، رؤساء المدن والمراكز، بتكثيف حملات المرور والمتابعة على كافة مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، وكافة الجهات المعنية، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات المحددة من قبل المحافظة، وخطوط السير، وكذلك محطات الوقود، وتموين السيارات والضرب بيد من حديد علي من تسول له نفسه استغلال المواطنين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة، لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، على الأرقام التالية، وهي، (0862342200 -0862320001) وكذلك رقم تلقي الشكاوى الخاص بإدارة خدمة المواطنين عبر الواتس، وهو (01100585052)، والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد قامت بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم، كالآتي: (7,50 جنيه للتر بنزين 80)، و (8,75 جنيه للتر البنزين 92)، و(9,75 جنيه للتر بنزين 95)، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.