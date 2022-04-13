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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع ومحاربة الغلاء

محافظ المنيا يتفقد معرض أهلا رمضان لتجهيز شوادر لبيع الخضر والفواكه

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد سوق الخضار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا معرض "أهلا رمضان" بشارع المحطة بمدينة المنيا ، والذي تم إطلاقه ضمن 11 معرضا لأهلا رمضان على مستوي مراكز المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

وأجري المحافظ معاينة على الواقع لكافة أقسام المعرض لبحث إضافة ركن خاص بالخضر والفواكه، بهدف توفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، ضمن جهود المحافظة للتصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار وضبط الأسواق.

كما تفقد المحافظ أحد المواقع بسوق الحبشي والتي من المزمع تجهيزها كشادر لبيع الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة.

والتقى محافظ المنيا بعدد من المواطنين حيث استمع إلى مطالبهم بشأن توفير الخضر والفاكهة بشكل دوري، وبأسعار مناسبة، كما أجري حوارا مع عدد من البائعين والمواطنين حول أسعار الخضر والفاكهة حالياً، ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتخصيص شوادر بكل مركز لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية على الأسواق والاستمرار في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة، للقضاء على ظواهر الغش التجاري والتلاعب بقوائم الأسعار.

وعقد محافظ المنيا عقد قبيل الجولة التفقدية  اجتماعا في مكتبه بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والدكتور محمد حلمي رئيس المدينة وعدد من التجار، لبحث إمكانية إقامة شوادر للخضر والفاكهة وسيارات متنقلة لتوفير جميع الأنواع بأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين

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رمضان المنيا محافظ المنيا إطلاق الغش التجاري المواطنين وزارة التموين محمد حلمي

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