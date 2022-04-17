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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تحول محطات مترو الأنفاق في أوكرانيا إلى مسرح دمى متحركة

صدى البلد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو لتحول محطات مترو الأنفاق في أوكرانيا إلى مسرح دمى متحركة

 

وأصبحت محطات المترو بمدينة خاركيف شرق أوكرانيا، والتي أصبحت ملجأ يأوي الفارين من جحيم الحرب الروسية، اتخذها اثنان من محركي الدمى المشهورين في البلاد، مكاناً لعرض مسرحياتهم أمام الأطفال للترفيه عنهم ولصرف انتباههم عن الحرب وويلاتها.

 

حكايات خيالية ومشوّقة يرويها الثنائي أولكساندرا شليكوفا وأنتون أندريوشينكو للأطفال من خلال الدمى الكاريكاتورية التي ينقلونها من محطة مترو إلى أخرى في المدينة المحاصرة سعياً للترويح عن الصغار.

أوكرانيا محطات مترو الانفاق خاركيف ​أوكرانيا​ و​روسيا اخبار التوك شو

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