رغم الإنذار الروسي.. القوات الأوكرانية في ماريوبول ترفض الاستسلام

قال مسؤولون في مدينة ماريوبول، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية المحاصرة ستواصل الدفاع عن المدينة الساحلية المطلة على بحر أوزوف، رغم إنذار الاستسلام الذي وجهته روسيا.

وقال بيترو أندريوتشينكو، مستشار عمدة ماريوبول، ردا على طلب روسيا بضرورة استسلام الجنود الأوكرانيين الذين ما زالوا يقاومون في جزء من المدينة، إن القوات الأوكرانية ستواصل القتال والدفاع عن المدينة.

وأوضح أنه على الرغم من "ممر الاستسلام" الذي حددته روسيا "للقوات الباقية في المدينة"، إلا أن "مقاتلينا ما زالوا صامدين في خطوط دفاعهم".

وأشار إلى أن القتال استمر اليوم الأحد، في منطقة مصنع الفولاذ العملاق وفي "شارع تاجانروج الذي يقع على بعد 5 كيلومترات من آزوفستال".

وتابع "خلال القتال، قصف المحتلون منازل سكنية بالمدفعية الثقيلة مجدداً".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، الأحد، إن آخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول ما زالوا يسيطرون على أجزاء من المدينة و"سيقاتلون حتى النهاية".

وأضاف في مقابلة بثتها قناة "إيه بي سي" الأمريكية "لا، المدينة لم تسقط.. قواتنا العسكرية وجنودنا ما زالوا هناك. سيقاتلون حتى النهاية.. فيما أتحدث إليكم، ما زالوا في ماريوبول".

فيما قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، إن ميناء ماريوبول الرئيسي صامد على الرغم من استمرار الهجمات الروسية.

وأكدت أن المدافعين عن الميناء الرئيسي المطل على بحر آزوف عرقلوا تقدم قوات روسية كبيرة تحاصر المدينة.

واعتبرت أن ماريوبول "درع يدافع عن أوكرانيا" ويمنع القوات الروسية التي تطوق المدينة من التقدم إلى مناطق أخرى من البلاد.

كما أشارت ماليار إلى أن الروس واصلوا قصف ماريوبول بغارات جوية، ومن المحتمل أن يقوموا بعملية إنزال برمائي لتعزيز قواتهم في المدينة.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن حوالي 400 مرتزق أجنبي يقاتلون مع القوات الأوكرانية باتوا محاصرين داخل مصنع الصلب "آزوفستال" في مدينة ماريوبول .

وأوضحت أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يتمتع المرتزقة بصفة "المقاتلين"، لذا فإن "أفضل ما ينتظرهم هو المحاسبة الجنائية وأحكام بالسجن لفترة طويلة".

يأتي ذلك بعدما وجهت روسيا إنذارا نهائيا لآخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول، مطالبة إياهم بإلقاء سلاحهم، وإخلاء الميناء الاستراتيجي في جنوب شرق أوكرانيا، الذي سيُشكل الاستيلاء عليه انتصاراً مهماً لموسكو، فيما ردت أوكرانيا بأن قواتها ستقاتل إلى النهاية.

وطلبت وزارة الدفاع الروسية من المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للمعادن وقف القتال، الأحد، مؤكدة أن "جميع من يتخلون عن أسلحتهم، سيتم ضمان إنقاذ حياتهم"، مشددة على أنها "فرصتهم الوحيدة".

وأوضحت الوزارة أنه باستثناء جيب للمقاومة "تم تطهير كافة أراضي مدينة ماريوبول من مسلحي مجموعة آزوف النازية والمرتزقة الأجانب والعسكريين الأوكرانيين"، على حد وصفها.