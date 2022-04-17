أحمد خالد صالح يحيى الذكرى الأولى لوفاة والدته: كأنها 100سنة

أحيا الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته.



وكتب أحمد خالد : "عدت سنة يا أمي، كأنها يوم و كأنها ١٠٠ سنة. رحمة الله عليكي و رضوانه يا قلبي. اللهم اغفر لأبي و امي و ارحمهما كما ربياني صغيراً يا رب".



يذكر ان اخر اعمال احمد خالد السينمائية فيلم العارف بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

