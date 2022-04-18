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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 2.170 مليون فرد متعطل عن العمل خلال2021

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بلغ  عدد المتعطلين عن العمل 2,170 مليون عام 2021 (1,359 مليون متعطل ذكور ، 811 ألف متعطل اناث ) مقابل 2,259 مليون متعطل عام 2020 بإنخفاض  قدره 89 ألف متعطل بنسبة 3,9٪ وذلك وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2021


ووفقا للبيانات الإحصائية التى أعلنها المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ معــدل البطالــة 7,4٪ عام 2021 مقابل 7,9 للعام السابق 2020.بلغ معدل البطالة بين الذكور  5,6 % عام 2021 مقابل 6,0 % عام 2020، كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 16,0  % عام 2021مقابل 17,7٪ عام 2020. 

وبلغ معدل البطالة في الحضر وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 11,2٪ مقابل 4,3٪ في الريف .وذلك نتيجة توافر فرص عمل بصورة اكثر في الريف .


8.7%معدل البطالة بين ذكور الحضر

بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 8,7٪ وبين ذكور الريف 3,2٪ بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 21,0٪ مقابل 10,7٪ بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث فى الانشطة الزراعية فى الريف 

الاحصاء البطالة معدل البطاله Real Estate Finance الأنشطة الزراعية

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