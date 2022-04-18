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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيهان قمري تبكي على الهواء: ضهري اتكسر

جيهان قمري
جيهان قمري

دخلت الفنانة جيهان قمري، في نوبة بكاء على الهواء، عند الحديث عن والدها الراحل، قائلة: وفاة والدي كسرت ضهري، رغم إننا كنت بشوفه قليل بسبب إننا عايشه في مصر وهو لبنان لكن الأب لما يروح بتحسي إن ظهرك اتكسر".

 

وأضافت جيهان قمري خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أخويا جابي سندي وكل حاجة في حياتي خاصة بعد وفاة والدي".


وأشارت الفنانة جيهان قمري، إنها لا تعيش قصة حب حاليا، واصفة الحب بـ"وجع القلب" وأن المشكلة تكمن في الرجال دائما، موضحة أنها لا ترغب في الإنجاب.
 

جيهان قمري اخبار التوك شو

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