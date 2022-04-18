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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع اقتراب ماراثون منتصف المدة..

استطلاع جديد يكشف عن الانقسامات داخل الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة

الكابيتول هيل
الكابيتول هيل

يعتقد غالبية المستجيبين الجمهوريين لاستطلاع رأي جديد أن هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي كان 'عملًا وطنيًا' ، في حين يشعر كل من الناخبين الجمهوريين والديمقراطيين بالقلق من أن الآخر سيعمل على قلب الانتخابات إذا لم تنجح في ذلك صالح حزبهم.

يبدو أن الانقسامات السياسية تظل في أعلى مستوياتها على الإطلاق مع أقل من تسعة أشهر حتى يقرر الناخبون في جميع أنحاء البلاد أي حزب سيسيطر على الكونجرس للفترة المتبقية من ولاية الرئيس جو بايدن.

ومع ذلك ، يتفق الطرفان على أن الولايات المتحدة وديمقراطيتها في حالة يرثى لها ، وفقًا لاستطلاع نشرته صحيفة The New Republic في أواخر الأسبوع الماضي وشهد 74٪ من المستجيبين يقولون إن النظام السياسي الأمريكي 'مهدد'.

يعتقد 57 في المائة من ناخبي الحزب الجمهوري أن أحداث الشغب في الكابيتول كانت 'عملاً وطنيًا' وليس 'تمردًا' ، بعد مرور أكثر من عام على اليوم الذي قام فيه أنصار دونالد ترامب بتعطيل جلسة مشتركة للكونغرس ؛ 42 في المئة ينظرون إليه بشكل سلبي.

يشعر الديموقراطيون بأنهم أقوى بكثير بشأن هذه القضية ، حيث شجب 88 في المائة أعمال الشغب ووصفها بأنها 'عصيان'. 12 في المائة فقط وصفوا ذلك بـ 'حب الوطن'.

الغالبية من كلا الجانبين - 64 في المائة من الديمقراطيين و 75 في المائة من الجمهوريين - 'قلقون' بشأن مسار الديمقراطية الأمريكية على مدى العقد أو العقدين المقبلين.

لكن يبدو أن الناخبين على جانبي الممر ينظرون إلى الآخر على أنه تهديد له. في قائمة القضايا التي طُلب من المشاركين في الاستطلاع التفكير فيها بشأن كونها 'تهديدًا خطيرًا للديمقراطية في أمريكا' ، قال غالبية الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء إنهم ينظرون إلى 'احتمال حدوث عنف سياسي' في ضوء ذلك.

ومع ذلك ، فإن الديمقراطيين قلقون على نطاق واسع بشأن 'الجمهوريين يجعلون من الصعب على الناس التصويت' بهامش 85 نقطة مئوية إلى 15. أنكر 84 بالمائة من ناخبي الحزب الجمهوري أن ذلك يمثل مشكلة للديمقراطية الأمريكية.

قال 84 في المائة من الجمهوريين إنهم قلقون من قيام الديمقراطيين بتزوير الانتخابات كتهديد للديمقراطية.

قال 34 في المائة من الديمقراطيين الشيء نفسه عن حزبهم ، بينما قال 66 في المائة إنه ليس تهديدًا.

أفاد سبعة من كل 10 ديمقراطيين عن اعتقادهم بأن الجمهوريين سيعملون على قلب النتائج 'إذا تم إعلان المرشح الديمقراطي الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة'.

حتى أن المزيد من الجمهوريين ، عندما سئلوا نفس الشيء عن الديمقراطيين ، قالوا إنهم سيحاولون قلب السباق - 79 في المائة.

لا يزال كلا الحزبين منقسمين بشأن ترامب ، الذي ألقى تلميحات عديدة بأنه يفكر في محاولة إعادة انتخابه للمرة الثالثة في عام 2024.

يعتقد أكثر من ثمانية من كل 10 ديمقراطيين أن مزاعم ترامب التي لا أساس لها من الصحة بأن انتخابات 2020 تم تزويرها لصالح الرئيس جو بايدن تشكل تهديدًا للديمقراطية ، مقارنة بـ 19 في المائة من الجمهوريين الذين قالوا الشيء نفسه.

على النقيض من ذلك ، تجاهل 81 في المائة من الحزبين الجمهوريين الأمر باعتباره 'لا يمثل تهديدًا'.

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