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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد زيادة الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 18-4-2022

الحديد
الحديد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 18 أبريل 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

ووصل  متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20500 جنيه و21 ألف جنيه بعد 15300  يوم 14 مارس الماضي، بزيادة  5700 جنيه في الطن.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 18 أبريل 2022

سعر طن حديد عز 20000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد بشاي 20000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد المصريين 20000 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد العشري 19700 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع 

 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين  18 أبريل 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1330 جنيها للطن بعد 1380 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1310 جنيهات للطن

أسمنت المعلم 1310 جنيهات للطن

اسمنت وادى النيل  1315 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1325 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1310 جنيهات للطن

أسمنت سيناء 1325 جنيها للطن 

اسمنت حلوان 1325 جنيها للطن

اسمنت السويدي  1330 جنيها للطن 

اسمنت العسكري بني سويف 1320 جنيهات للطن 

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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