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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستشار وزير الرى السابق: ميكانيكا التربة تحت سد النهضة ليست جيدة

الدكتور ضياء القوصى
الدكتور ضياء القوصى

قال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الرى السابق، أن الأزمة الداخلية فى إثيوبيا  أثرت على بناء سد النهضة.

عيوب سد النهضة 

وأضاف" القوصي" ل"صدى البلد " أن سد النهضة به مشاكل جسيمة حسب تقارير الخبراء الذين درسوا ميكانيكا التربة وأكدوا أن الميكانيكا تحت السد ليست جيدة .

وأشار مستشار وزير الرى السابق أن  سقوط سد النهضة يؤدى إلى خطر على مدينة الروصيرص والخرطوم وغرقها ، وعندما يكتمل ملء السد سيكون هناك 74 مليار متر مكعب من المياه فوق سطح الأرض واذا لم تكن الأساسات سليمة لن تتحملها القشرة الأرضية فيحدث زلزال ويكسر السد.

القيادة السياسية تدير الأزمة بعقلانية 

وأكد على أن مصر طوال السنوات الماضية تحرص على التعامل مع موقف أثيوبيا من التعنت بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بعقلانية شديدة .

ولفت أن القيادة السياسية تعرض قضية سد النهضة فى جميع المحافل الدولية لتثبت حق مصر فى المياه، ومع ذلك تعلن مصر دائما أنها لن تتنازل عن قطرة مياه واحدة خاصة فى حالة الشح المائى الذى تعيشه مصر بسبب الزيادة السكانية.

سد النهضة اثيوبيا القوصي ملء السد الشح المائي

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