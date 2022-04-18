إصابة 3 أشخاص.. تفاصيل حريق عقار الحرس الوطنى ببنها

كشفت التحريات والمعاينة الأولية لرجال البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية فى واقعة اشتعال النيران فى أحد العقارات بمنطقة الحرس الوطنى ببنها أن الحريق نشب داخل عقار مكون من طابق أرضى و3 طوابق علوية على مساحة 170 متر مربع.



كما تبين أن النيران اشتعلت بالطابق الأرضى وهو عبارة عن ورشة تنجية ثم امتدت للطابق الثاني الأول علوى وهو عبارة عن مخزن إسفنج وأتت النيران على محتويات الورشة والمخزن وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص وهم "أميرة م أ" ربة منزل وزوجة مالك العقار و"محمود أ س"، 19 سنة نجل شقيق مالك العقار.



من جانبها أمرت النيابة العامة ببنها بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات ، ومدى تأثر العقار محل الواقعة بالحريق وكذلك العقارات المجاورة له.



من جانبه قال المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها إنهم تلقوا بلاغ عاجل عن حريق في منزل أهالي بمنطقة الحرس الوطني وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجرى السيطرة على الحريق ، مشيرا الى أن لجنة المنشآت ستتفقد العقار للتأكد من حالة المنزل.



وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها.



وعلى الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بورشة منجد وبها بمخزن أسفنج بالطابق الأرضي لعقار مكون من طابق أرضى و3 طوابق علوية بسبب تسريب غاز طبيعي وأسفر الحريق حتى الآن عن إصابة 3 أشخاص وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.