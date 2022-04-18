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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انخفاض 6 درجات عن أمس.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 18-4-2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 18-4- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت مذيعة القناة إن درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاض 6 درجات عن أمس، فدرجات الحرارة أمس سجلت 39، واليوم تسجل 33 درجة.

وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحسنا في الأحوال الجوية اليوم وانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد بعد أن سجلت العظمى على القاهرة 40 درجة أمس الأحد .

ومن المتوقع أن تسجل   درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد تصل درجة الحرارة الى 43 درجة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

ومن المقرر أن تشهد البلاد مزيدا من الانخفاض على كافة الأنحاء غدا الثلاثاء أيضًا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 17
الإسكندرية 23 16
وادي النطرون 32 17
طنطا 32 16 
شبين الكوم 31 16
دمنهور 29 17
بلطيم 22 15
مطروح 24 15
السلوم 19 16
سيوة 27 15
بورسعيد 25 17
دمياط 32 18
الزقازيق 31 17
المنصورة 30 18
الإسماعيلية 33 17
السويس 33 17
العريش 24 16
رفح 25 15
رأس سدر 33 16
نخل 35 19
نويبع 36 20
طابا 35 20
كاترين 31 15
الطور 34 22
شرم الشيخ 37 23
الغردقة 36 22
مرسى علم 35 21
الفيوم 34 23
بنى سويف 34 23
المنيا 37 23
أسيوط 36 23
سوهاج 41 24
قنا 41 24
الأقصر 42 25
أسوان 43 26
ادفو 42 25
أبوسمبل 41 26
الوادي الجديد 44 22
شلاتين 33 19
أبو رماد 32 18
حلايب 30 19
رأس حدربة 31 19
 

 

 

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