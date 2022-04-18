نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بحصر أعداد الغارمات تعكس رؤيته للعدالة المجتمعية

رحبت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهن تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة التي تؤرق الاف الأسر المصرية .

وقالت النائبة، في بيان أصدرته، اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤيته لفكرة العدالة الاجتماعية والاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية المجتمعية، وأن الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتماماتهم، لأنه هو أب لكل الأسر المصرية، وقراره فيه إدراك كبير لحجم معاناة الأسرة المصرية التي تعولها امرأة.

وأوضحت النائبة، أن الغارمين والغارمات ضحية المجتمع وهذه حقيقة، ولا بد من المعالجة المشكلة والتصدي لها تشريعيا، ولابد توافر اجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة ا المستغلين وألا يقعوا فريسه لأشخاص تستغلوا الفقر والعوز والذي يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع ، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".

ووجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.