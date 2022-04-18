العثور على جثمان سيدة بترعة في المنوفية

تمكن أهالي قرية شبراباص بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، من انتشال جثمان سيدة مجهول الهوية من بحر سيف المار بالقرية.



تلقى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، باستقبال بلاغا من مواطنين، بالعثور على جثمان سيدة مجهولة الهوية، داخل ترعة بحر سيف على طريق شبرا باص شبين الكوم، دائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية بقيادة الرائد محمد المغربي، رئيس مباحث المركز، والتنسيق مع مدير الحماية المدنية، لدفع بقوة من رجال قسم الإنقاذ النهري.



وبالانتقال والفحص تبين وجود جثمان سيدة مجهولة الهوية، لم يتعرف عليها أحد من الموجودين، لايوجد بها إصابات ظاهرية، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسماع أقوال شهود العيان وعدد من الأهالي المتواجدين في منطقة الحادث، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، لمعرفة سبب الوفاة، والمعاينة الجثمان، تحدد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

حرر ضباط مركز شرطة شبين الكوم، بلاغا بالواقعة حمل رقم 3491 إداري المركز لسنة 2022، واستكمال الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم وضع الجثمان في ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ولحين معرفة هوية السيدة المتوفية.