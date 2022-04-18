عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة : نسعى لدعم التحركات الدولية لتنفيذ إلتزامات المناخ خلال COP27

صدى البلد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس فى قمة " بيئة نظيفة" ،  التى تعقد بدولة سنغافورة، وذلك نيابة عن السفير سامح شكرى وزير الخارجية رئيس مؤتمر الأطراف ال ٢٧ للتغيرات المناخية.


وأكدت وزيرة البيئة فى كلمتها على أهمية عقد هذا الحدث فى هذا التوقيت الهام الذى نسعى فيه إلى دعم التحركات الدولية لتنفيذ الإلتزامات نحو قضية التغيرات المناخية والتى يجب الإسراع في تنفيذها في ظل إستضافة مصر لمؤتمر الاطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية، حيث يتم عقد المزيد من الاجتماعات والمؤتمرات، موضحةً أنه ليس هناك خيار أخر سوى التنفيذ الفعال والجاد لهذه الالتزامات، وذلك بعد الانتهاء الناجح من خطة عمل اتفاق باريس وبرنامج العمل في جلاسجو .

وأشارت الوزيرة أن مصر تسعى من خلال رئاسة مؤتمر الأطراف القادم إلى تحقيق المزيد من المفاوضات الناجحة والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسجو والتحرك من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والعمل على تحقيق  تقدم ملحوظ في مجال التكيف كأولوية قصوى للدول الأفريقية والدول النامية ،وتقليل الفجوات بين الاطراف المعنية.

كما أكدت فؤاد أنه لابد من بذل مزيد من المجهودات من كافة الأطراف والشركاء المعنيين مثل جهات التمويل الدولية ، منظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والشباب من أجل التعامل مع قضية تغير المناخ الحالية والتحديات الراهنة ، حيث تعتبر قضية خفض الإنبعاثات تحدي كبير يتطلب تغير ملحوظ في التكنولوجيات المستخدمة والسلوكيات، ويتطلب التعاون بين كافة الأطراف .

وأشارت الوزيرة إلى التقرير الأخير عن التخفيف الصادر عن اللجنة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية الذى يؤكد على تزايد الإنبعاثات، وعدم كفاية جهود خفض الانبعاثات من خلال المساهمات المحددة وطنياً للوصول إلى هدف الدرجتين مئوية والعمل على زيادة الجهود للوصول إلى هدف درجة ونصف ، وهو ما يتطلب تغيير كبير في سياسيات الكربون في قطاع الطاقة على مستوى العالم ، مع التأكد من أن هذا التحول يتم بشكل متساوي ويأخذ في الاعتبار كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوصول إلى هدف صفر كربون بحلول عام ٢٠٥٠ يتطلب منهج مجتمعي متكامل و تضافر كافة الجهود لمواجهة مخاطر وتحديات تغير المناخ، الذي أصبح ضرورة قصوى وليس خيار ، مشيرةً إلى أن مصر سوف تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف القادم على التأكيد على هذا الهدف والتأكيد على الوصول الى هدف صفر كربون .

وأوضحت الوزيرة أن الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ المصري  سيقوم بالتعاون مع الرئاسة المصرية للمؤتمر من أجل تعبئة الجهود العالمية لتحقيق هذه الأهداف والبناء على مجهودات مؤتمر الأطراف  ال٢٦، حيث تعمل الرئاسة المصرية على تحقيق طموحات منظمات المجتمع المدني كشركاء رئيسين في هذه القمة ، داعيةً كافة الشركاء المعنيين للمشاركة الفعالة فيcop 27 والعمل على تحقيق الأهداف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

من 30 إبريل وحتى 5 مايو.. مدبولي يصدر قراراً بالإجازة الرسمية لعيد العمال والفطر

الأعلى منذ 15 مارس.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار21 بـ1041 جنيها

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

صدمة كبيرة لمنتظرى هواتف آيفون iPhone 14 لهذا السبب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني

مصر تدين الإساءة للقرآن في السويد وتؤكد رفضها المساس بالمُعتقدات الدينية

في وقت حرج.. إصابة رئيس الوزراء الإيطالي بفيروس كورونا

الأوقاف تقرر فتح المساجد لصلاة العيد قبل الموعد بـ 30 دقيقة بدلا من 10 دقائق

منها الاختيار 3 والكبير أوي.. نشاط مكثف في تصوير 10 مسلسلات رمضانية في مدينة الانتاج الإعلامي

تصرف همجي.. كبار العلماء بالسعودية تدين واقعة الإساءة إلى القرآن الكريم بالسويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هالة صدقي لـ صدي البلد: قابلت سيدات في المحاكم يعانين مثل "فاتن أمل حربي".. والمسلسل  فرصة للآباء ليشاهدوا ما يفعلونه بأبنائهم

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

فيديو

هالة سرحان: رحيل وائل الإبراشي صدمة.. وروبي نجمة مصر القادمة|فيديو جراف

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

اﻟﻤﺰﻳﺪ