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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمارة و3 مصابين.. محافظ القليوبية يتفقد آثار حريق الحرس الوطني في بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى موقع الحريق الذي نشب في أحد العمارات السكنية بمنطقه الحرس الوطني في بنها، حيث سيطرت الحماية المدنية على الحريق وتم إخماده في حينه، وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين، وتم عمل الإسعافات الأولية لأحد المصابين وخرج من مستشفى بنها الجامعي، وتم نقل إثنين من المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية. 


وبدأ المحافظ جولته بتفقد آثار الحريق بالعمارة السكنية، ثم توجه المحافظ إلى محافظة المنوفية يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتور محمد طاحون مدير عام مستشفى شبين الكوم التعليمي، حيث قام بزيارة المصابين بمستشفى شبين الكوم التعليمى للاطمئنان على حالة المرضى الصحية والخدمات المقدمة لهم، وأعلن المحافظ عن تقديمه أوجه الدعم فور الإبلاغ بالحادث.


وكانت غرفة إدارة الكوارث والأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، تلقت إخطاراً فجر اليوم الإثنين بنشوب حريق بشقة سكنية في الحرس الوطني بجوار مسجد الغباشي بمدينة بنها، وتم توجيه 3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف وتم إبلاغ شركتي الغاز والكهرباء فورا، ويوجد 3 مصابين وتم نقل 2 منهم لمستشفى شبين الكوم التعليمي.

القليوبية وزارة الصحة محافظ القليوبية الحماية المدنية الاسعافات الاولية

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