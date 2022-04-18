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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحمد الفيشاوي يعرض لياقته الجسدية من داخل الجيم

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا لـ تدريباته البدية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أحمد الفيشاوي في الصور من داخل الجيم، مرتدي طقم رياضي، وعلق علي الصور، كاتبًا: “الفيشاوي مازال وحش”.

أحمد الفيشاوي يروج لـ أشباح أوروبا: فيلم عيد الفطر

"أشباح أوروبا"..أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد عبر إنستجرام

نشر الفنان أحمد الفيشاوي البوستر الرسمي لفيلم "أشباح أوروبا" استعدادا لطرحه موسم عيد الفطر بدور العرض.
وكتب أحمد الفيشاوي على بوسترات الفيلم الرسمية: "أبطال أشباح أوروبا هيستنوكو من أول أيام عيد الفطر المبارك".
وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.
ويشارك في بطولته هيفاء وهبي أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.  

الفنان أحمد الفيشاوى احمد الفيشاوي أعمال أحمد الفيشاوى فيلم أشباح أوروبا اشباح اوروبا عيد الفطر

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