شاهد.. أحمد الفيشاوي يعرض لياقته الجسدية من داخل الجيم

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا لـ تدريباته البدية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أحمد الفيشاوي في الصور من داخل الجيم، مرتدي طقم رياضي، وعلق علي الصور، كاتبًا: “الفيشاوي مازال وحش”.

نشر الفنان أحمد الفيشاوي البوستر الرسمي لفيلم "أشباح أوروبا" استعدادا لطرحه موسم عيد الفطر بدور العرض.

وكتب أحمد الفيشاوي على بوسترات الفيلم الرسمية: "أبطال أشباح أوروبا هيستنوكو من أول أيام عيد الفطر المبارك".

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

ويشارك في بطولته هيفاء وهبي أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.